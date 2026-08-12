الطقس المتوقع على الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدًا صحوًا إلى غائم جزئيًا أحيانًا، مع ظهور بعض السحب شرقًا قد تكون ركامية بعد الظهر. وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، ويصبح الطقس رطبًا ليلًا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفًا، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:38، والمد الثاني عند الساعة 01:25، والجزر الأول عند الساعة 07:52، والجزر الثاني عند الساعة 19:14.

وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفًا، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:24، والمد الثاني عند الساعة 22:05، والجزر الأول عند الساعة 16:25، والجزر الثاني عند الساعة 04:30.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى: