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بغداد.. اصدار حكم بالسجن 10 سنوات بحق ثلاث باكستانيين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الباكستانيين اعترفوا بقيامهم بتصوير المخطوفين اثناء تعذيبهم وارسال مقاطع الفيديو الى أهلهم في باكستان لغرض مساومتهم على دفع فدية مقابل اطلاق سراحهم".

ولفت إلى أن "الحكم بحقهم يأتي وفقا لاحكام المادة 1/وبدلالة المادة 6 / رابعاً وسابعاً من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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