انت الان تتابع خبر بغداد.. اصدار حكم بالسجن 10 سنوات بحق ثلاث باكستانيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الباكستانيين اعترفوا بقيامهم بتصوير المخطوفين اثناء تعذيبهم وارسال مقاطع الفيديو الى أهلهم في باكستان لغرض مساومتهم على دفع فدية مقابل اطلاق سراحهم".



ولفت إلى أن "الحكم بحقهم يأتي وفقا لاحكام المادة 1/وبدلالة المادة 6 / رابعاً وسابعاً من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".