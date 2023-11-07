هوكشتاين يصل الى بيروت بعد قليل وسيكون له لقاءات مع بري وميقاتي

أفادت معلومات صحافية، أن "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين آموس هوكستين يصل الى بيروت بعد قليل وسيكون له لقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وآخرين".

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