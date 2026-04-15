تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 15-04-2026

عزز سعر النفط الخام (Crude Oil) من مكاسبه الحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى الدعم المهم 86.75$، ليستكمل بذلك محاولاته تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، يأتي هذا في ظل تأثر السعر بالخروج من نطاق قناة سعريه فرعية صاعدة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب.