تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 15-04-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ونجح السعر خلال ذلك في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، مع توارد الإشارات السلبية منها ودخولها في مناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.