تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 15-04-2026

استسلم سعر المؤشر مجددا للضغوط السلبية ليستقر بذلك دون محور المتوسط المتحرك 55 المتمثل بمستوى 98.55 لنلاحظ تشكيله لموجات هابطة جديدة ليضغط من خلالها على دعم مهم متمثل بمستوى 97.80 كما هو واضح بالرسم المرفق.

نود التنويه إلى أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي قد يدفع بالسعر لكسر الدعم الحالي وبحال تقديمه لإغلاق سلبي أدناه سيؤكد ذلك استعداده لاستئناف الهجوم السلبي بتسلله أولا نحو 97.45 ومن ثم ليستهدف مستوى 96.85, أما محاولة تجديد السعر للمحاولات الصاعدة فإن ذلك يتطلب تشكيله لموجات صاعدة قوية ليحاول الثبات من خلالها فوق مستوى 98.90.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.50 و 98.10

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض