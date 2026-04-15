تراجع سعر البيتكوين بعد فشله في اختراق 76 ألف وعملة RAVE تواصل الصعود: التفاصيل

تراجعت أسعار العملات الرقمية بعد موجة صعود قوية، حيث فشل سعر البيتكوين في الحفاظ على مستوى 76 ألف دولار، ليتراجع بنحو 2000 دولار ويتداول حاليا عند مستوى 74 ألف دولار.

جاء هذا التراجع بعد ارتفاع سريع مدفوع بآمال تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إذ قفز سعر البيتكوين بأكثر من 5000 دولار خلال فترة قصيرة قبل أن يواجه مقاومة قوية عند قمته الأخيرة عند مستوى 76 ألف دولار.

ورغم الهبوط، لا يزال السعر يحاول التماسك فوق مستوى 74 ألف دولار، مع بقاء الهيمنة السوقية فوق 57% وقيمة سوقية تقارب 1.48 تريليون دولار.

في المقابل، تحولت معظم العملات البديلة إلى اللون الأحمر، حيث تراجع سعر الايثيريوم إلى حدود 2300 دولار، وانخفضت سولانا إلى نحو 83 دولار، إلى جانب خسائر متفاوتة في عملات مثل XRP وBNB وDOGE.

الاستثناء البارز صنعته العملة الرقمية RAVE، التي واصلت صعودها اللافت وسجلت مستويات قياسية جديدة، لتدخل قائمة أكبر 30 عملة من حيث القيمة السوقية، بعد موجة ارتفاع ضخمة خلال الأيام الماضية.

بشكل عام، فقد السوق نحو 40 مليار دولار من قيمته منذ ذروة الأمس، ليتراجع إلى أقل من 2.6 تريليون دولار.

