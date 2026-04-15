باكستان ترفع الحظر وتفتح البنوك أمام شركات الكريبتو المرخصة

في تحول كبير في سياستها تجاه العملات الرقمية، سمح البنك المركزي الباكستاني رسميا للبنوك بتقديم خدمات مصرفية لشركات العملات الرقمية المرخصة، منهيا بذلك حظر استمر نحو 8 سنوات.

وبموجب التعميم الجديد، يمكن للمؤسسات المالية التعامل مع الشركات الحاصلة على ترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في باكستان، التي أُنشئت حديثا للإشراف على هذا القطاع، وذلك بعد إقرار قانون الأصول الرقمية لعام 2026.

ورغم هذا الانفتاح، فرض البنك المركزي قيود صارمة على دور البنوك، حيث يُمنع عليها الاستثمار أو التداول أو الاحتفاظ بالعملات الرقمية، ويقتصر دورها على تقديم خدمات مصرفية مثل فتح الحسابات وتسهيل المعاملات فقط.

كما أُلزمت الشركات المرخصة بفصل أموال العملاء عن أموال التشغيل، واستخدام حسابات مخصصة بالعملة المحلية، إلى جانب التزام البنوك بإجراءات تدقيق دقيقة ومراقبة مستمرة للأنشطة، مع الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة وفق قوانين مكافحة غسيل الأموال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لاعتماد إطار تنظيمي متكامل للأصول الرقمية، حيث تسعى باكستان إلى جذب منصات تداول عالمية وتطوير بنية مالية قائمة على البلوكشين، بعد سنوات من القيود الصارمة.

