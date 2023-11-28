عزالدين خلال جولة تفقدية على القرى الحدودية: ندعم أهلنا ونقف إلى جانبهم في هذه المنطقة

جال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، على "عدد من القرى الحدودية المتاخمة لفلسطين المحتلة، متفقداً أحوال وأوضاع الأهالي، ومطلعاً على الأضرار التي لحقت بالمنازل والمحال التجارية والمنشآت العامة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية عليها، وذلك بالتزامن مع الفرق التي كلّفها حزب الله، وأوشكت على إنجاز مسح الأضرار التي أصابت ممتلكات المواطنين، والتي بوشر بعملية التعويض عليها".

ولفت عز الدين، الى أن "هذه الجولة جاءت للتأكيد على دعم أهلنا والوقوف إلى جانبهم في هذه المنطقة التي شهدت مواجهات عنيفة بين المقاومة الإسلامية والعدو الصهيوني"، مشيراً إلى أن "اللجان المختصة في حزب الله عملت بالتنسيق مع البلديات ومؤسسة جهاد البناء على إحصاء الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الاعتداءات الصهيونية، والتعويض عليهم من أجل تثبيتهم في أرضهم والتأكيد على بقائهم وصمودهم".

وناشد الدولة اللبنانية بأن "تعير اهتماماً لهذه المنطقة وأن تقف إلى جانب الأهالي فيها، وأن تقوم من خلال مؤسساتها بمساعدة هؤلاء الناس بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان".