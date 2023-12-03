الأمين العام للناتو: لا بدّ من الاستعداد لتلقي أخبار سيئة من أوكرانيا وكييف في وضع حرج

اشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ الى إنه يتعيّن على الحلف أن يكون مستعداً لتلقي أخبار سيئة من أوكرانيا. وقال ستولتنبرغ، رداً على سؤال عمّا إذا كان يخشى أن يزداد الوضع في أوكرانيا سوءاً في المستقبل: "يتعين علينا أيضاً أن نكون مستعدين لتلقي أخبار سيئة".

ولفت ستولتنبرغ في مقابلة مع قناة “آيه آر دي” التلفزيونية الألمانية، الى ان "الحروب تتطور على مراحل. ولكن علينا أن ندعم أوكرانيا في الأوقات الجيدة والسيئة على حد سواء".واكد إنه "من الضروري تعزيز إنتاج الذخيرة"، معترفاً بأن "دول الناتو لم تتمكن من تلبية الطلب المتزايد عليها".

وأضاف ستولتنبرغ أن أوكرانيا الآن في “وضع حرج”، لكنه رفض أن يوصي بما يجب أن تفعله كييف. وقال: “سأترك الأمر للأوكرانيين والقادة العسكريين لاتخاذ هذه القرارات العملياتية الصعبة”.

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنه من المهم عدم السماح بارتفاع أسعار الذخيرة الآن مع ارتفاع الطلب. وقال إنه لم تحدث تطورات مهمة في ساحة المعركة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف ستولتنبرغ أن “الحروب بطبيعتها لا يمكن التنبؤ بها، لكننا نعلم أنه كلما زاد دعمنا لأوكرانيا، كلما انتهت الحرب بشكل أسرع”.