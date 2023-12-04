نتانياهو يجري تقييما للوضع خلال محادثة هاتفية شارك فيها كبار المسؤولين الأمنيين

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو تقييما للوضع خلال محادثة هاتفية، شارك فيها كبار المسؤولين الأمنيين، وبحضور حزب "شاس" أرييه درعي.

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