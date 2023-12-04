"وفا": سقوط 50 فلسطينيّاً على الأقل بغارة إسرائيلية استهدفت مدرستين في حي الدرج بغزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن "استشهاد 50 فلسطينيّاً على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة".

وأوضحت الوكالة، أن "طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والشهيد اسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 50 نازحا على الأقل وإصابة المئات".

وأضافت أنه "جرى نقل عشرات الشهداء والمصابين من المدرستين إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور في مدينة غزة"، مشيرةً الى أن "طواقم الإسعاف تواجهة صعوبات كبيرة في الوصول إلى المدرستين المستهدفتين لاخلاء الشهداء والمصابين نظرا لكثافة القصف المدفعي في تلك المنطقة".