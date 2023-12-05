شكرا لقرائتكم خبر عن الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان: رصد إقبال كثيف من مصريى الخارج على انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان أنه تابع تصويت المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2024، مضيفا:"فتحت 137 سفارة وقنصلية مصرية فى 121 بلدا أبوابها لاستقبال الناخبين من أجل اختيار رئيس للبلاد وبدأت اللجان أعمالها من التاسعة صباحا حتي التاسعة مساء وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة".

وأشار الائتلاف إلى أن متابعة الائتلاف المصرى لسير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج أسفرت عن رصد انتظام سير عملية الاقتراع فى مواعيدها المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم وجود ثمة مشاكل أو عوائق من أى نوع لسير العملية الانتخابية خارج البلاد.

وأوضح أن العملية الانتخابية شهدت إقبالا متزايدا ملحوظا من الناخبين وخاصة فى ثانى وثالث أيام الانتخابات، لافتا إلى حرص المصريين المقيمين بالخارج بالتوافد بأعداد كبيرة رغم الظروف المناخية السيئة فى بعض الدول، متابعا:"وضح جليا الجهد المبذول من قبل السفارات المصرية بالخارج لإنجاح عملية تصويت المصرين بالخارج والتسهيل على الناخبين".

وأردف الائتلاف:"شهد التصويت بأعداد كبير في كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والاصطفاف بأعداد كبيرة طوال الثلاثة أيام، شهدت لجان التصويت بالخارج، ولأول مرة اقتراع الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية فى الانتخابات من خلال ورقة تصويت بطريقة برايل، هذا بخلاف الإجراءات التوعوية والإرشادية للأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية من خلال النموذج الإرشادي المصور بلغة الإشارة لآلية عملية الاقتراع ،وتم توفير الإمكانيات اللازمة لأصحاب الإعاقات الحركية لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم."

ونوه الى وجود زيادة ملحوظة بالحضور في دبي ومسقط والدوحة وميلانو وسيدني وملبورن بأستراليا وكذلك مدينة جينيف بسويسرا، مؤكدا أن الإعلام المصرى لعب دورا بارزا ربما لأول مرة في تغطية واسعه وعبر البث المباشر على مدار الساعة لعمليات تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والأجنبية.