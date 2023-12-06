هاني الناظر يعود لاستقبال الأسئلة الطبية للمرضى: "سامحوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عاد الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إلى استقبال أسئلة جمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رغم إصابته بمرض السرطان.

وقال في منشور له: « مساء الخير علي حضراتكم جميعا معلش سامحوني علي تأخري في التواصل معكم لاستقبال اسئلتكم الطبية فعدم انتظامي والله خارج عن إرادتي».

وأضاف "الناظر"، عبر صفحته على "فيسبوك"، « الحمد لله أنا متواجد الآن معكم لمدة حوالي ساعة تقريبًا؛ لاستقبال أسئلتكم وربنا يقدرني وأستطيع الإجابة علي اكبر عدد منها.

وطالب استشاري أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، المتابعين، بإرسال الأسئلة الطبية دون أي تردد.

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