الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا

اعلنت المديرية العام للامن العام في بيان، بانه تنفيذاً للمذكرة رقم ٢٦/٢٠٢٣ تاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٣ الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والقاضية بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وتجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة وتضامناً مع الشعب الفلسط يني ومع أهلنا في غ ز ة والقرى الحدودية اللبنانية، تتوقف المديرية العامة للأمن العام يوم غد الاثنين بتاريخ ١١/١٢/٢٠٢٣ عن استقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في جميع دوائر ومراكز الأمن العام على الأراضي اللبنانية.

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