شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طلبات إحاطة عن تطوير مكاتب البريد أمام اتصالات النواب الثلاثاء القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشملت الثلاثة طلبات إحاطة، تلك المقدمة من النائب محمد يسرى عبادة بشأن مشاكل عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة، وموضوعى طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبد الله زين الدين بشأن مكاتب البريد في مركز ومدينة ادكو بمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلب النائب فايزة صالح بشأن إنشاء مكاتب بريد كفر السابى وكفر خضير بناحية شبرا خيت محافظة البحيرة .

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أقرت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفي مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى.

يأتي ذلك إلي جانب اختصاص اللجنة البرلمانية بالتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات.