شكرا لقرائتكم خبر عن يصل ارتفاعها لـ5 أمتار.. موجات تسونامي متوقعة على ساحل اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار يتوقع أن تصل إلى منطقة نوتو على الساحل الغربي.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) قد قالت إن زلزالًا بلغت قوته المبدئية 7.4 درجة ضرب شمال وسط اليابان اليوم الاثنين.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما.

كيف تتشكل تسونامي؟

تتشكل موجات تسونامي عندما يحدث زلزال أو انهيار أرضي أو انفجار بركاني تحت سطح البحر، يؤدي الحدث إلى حركة عمودية لقاع البحر، ما يدفع المياه إلى الأعلىل تنتشر بعيدًا عن مركز الحدث في شكل موجات دائرية.

وتسافر موجات تسونامي بسرعة كبيرة، تصل إلى 800 كيلومتر في الساعة، ومع ذلك، فإنها ترتفع ببطء نسبيًا، حتى تصل إلى الساحل.