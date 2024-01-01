شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش التنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة بشأن التنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء وبحث مستلزمات الإنتاج الزراعى، وآليات برامج التنمية الشاملة لمحافظة سيناء.

وتناقش اللجنة أيضا طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، صقر عبدالفتاح، حسن عبدالوهاب، بشأن خطة التنمية بقطاعى الزراعة والرى بمحافظات مدن القناة (بورسعيد- الإسماعيلية – السويس) وسبل زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الإستراتيجية ومشكلات تقنين وضع اليد لحائزى الأراضى الزراعية ومشكلات توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى بهذه المحافظات.

الجدير بالذكر أن اللجنة عقدت اجتماعا، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لتحديد أولويات اللجنة للقيام بالزيارات الميدانية فى ضوء دراسة طلبات الإحاطة المُحالة إليها، وتطرق الاجتماع إلى تفقد المحافظات الحدودية لمدن القناة وخاصة سيناء، والتعرف على المشروعات القومية المنفذة بها فى إطار اهتمام القيادة السياسية بها، والتعرف على مشكلة عدم توافر مستلزمات الإنتاج الزراعى للتوسع فى الإنتاج الزراعى بهذه المحافظة الحدوية، وأعلنت القيام بزيارات ميدانية إلى محافظات الصعيد (المنيا وأسيوط) للتعرف على مشكلات الإنتاج الزراعى فى هذه المحافظات.