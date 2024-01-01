شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش غدا ملف مياه الشرب والصرف الصحى بعدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، عددا من طلبات الإحاطة بشأن مشروعات الصرف الصحى وتشغيل الشبكات.

وفيما يلى نستعرض طلبات الإحاطة.

طلبات الإحاطة المقدمة من

: ميرفت عازر نصر الله، بشأن:

1- التباطؤ في إجراءات تخصيص قطعة أرض تحت ولاية وزارة الري التي وافقت على الترخيص، لإنشاء محطة رفع صرف صحي – قرية كفر بهيدة- محافظة الدقهلية.

2- تأخر الأعمال بالكوبري الجاري إنشاؤه بمدينة ميت غمر، وكذلك عدم رصف شارعي العاشر من رمضان و26 يوليو اللذين يربط الكوبري بينهما بالمدخل الرئيسي بالمدينة – محافظة الدقهلية.

شيماء محمود نبيه، بشأن:

1- عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بعزبة العرب، بمدينة الكردي، التابعة لمركز منية النصر وكذلك عدم تطوير محطات الرفع بالمدينة- محافظة الدقهلية.

2- سوء شبكات الصرف الصحي بمدينة الكردي- محافظة الدقهلية.

3- عدم تشغيل محطات رافع الوصيف والبكري بمنطقة ميت سلسيل- محافظة الدقهلية.

4- عدم إنشاء بيارة الصرف الصحي بقرية المسيري- مركز منية النصر- محافظة الدقهلية.

5- عدم تشغيل محطات رافع الوصيف والبكري، وكذلك عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق بمدينة ميت سلسيل - محافظة الدقهلية.

مكرم رضوان، بشأن عدم توفير مبنى لخدمة المواطنين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بنى عبيد- محافظة الدقهلية.

رقية الهلالي، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة المنشأة- محافظة سوهاج.

محمود حمدي أبو الخير، بشأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمنطقة نجع أبو عبيده- مركز البلينا- محافظة سوهاج.

نشأت فؤاد عباس، بشأن عدم وجود خدمة الصرف الصحي بمجلس قروي الصوامعة غرب مركز طهطا- محافظة سوهاج.