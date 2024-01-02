القسام تفجر فوهة نفق بجنود إسرائيليين وتوقع آخرين بكمين وتسيطر على طائرة مسيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها فجرت فوهة نفق بعدد من جنود الاحتلال في غزة، كما أوقعت قوة إسرائيلية خاصة بكمين في مخيم البريج وسط القطاع.



وقالت القسام إنها فجرت اليوم فوهة نفق بعدد من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق حي التفاح في مدينة غزة، وأكدت أنها أوقعتهم بين قتيل وجريح، كما أعلنت أنها استهدفت 5 آليات إسرائيلية متوغلة شرق حي التفاح، وذلك وسط استمرار قصف الاحتلال للحي منذ أيام.



كما أعلنت أن مقاتليها أفادوا -بعد عودتهم من مناطق الاشتباك في مخيم البريج وسط قطاع غزة- بأنهم نصبوا كمينا محكما لقوة إسرائيلية خاصة في أحد المنازل التي تتمركز أمامها آليات الاحتلال في المخيم.



وأوضحت القسام أنه فور دخول عناصر القوة إلى المنزل للاستراحة باغتهم مقاتلو القسام بالرصاص والقذائف المضادة للتحصينات، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، ثم انسحبوا من الموقع.



وفي مخيم البريج أيضا، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شمال المخيم.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت كتائب عز الدين القسام، سيطرتها على طائرة مسيرة إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية في بيت حانون، شمالي قطاع غزة.



وكانت كتائب القسام قد استولت على طائرة إسرائيلية من طراز "سكاي لارك-2″، أمس الأحد. وبثت صورا للطائرة التي كانت في مهمة استخباراتية بمدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.



بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت بصواريخ "بدر 1" تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج.

كما أعلنت سرايا القدس في بيان أن مقاتليها دخلوا في اشتباكات عنيفة نشبت فجر اليوم الاثنين مع القوات الإسرائيلية التي توغلت في المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت كتائب المقاومة الوطنية، الفرع العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن مقاتليها شاركوا في اشتباكات عنيفة وسط خان يونس، حيث أطلقوا قذيفة "آر بي جي" نحو آلية إسرائيلية، محققين إصابة مباشرة.



من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين إصابة 2234 جنديا -بينهم 355 بجروح خطيرة- منذ بداية الحرب على غزة، منهم 41 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك القطاع.



كما قالت مراسلة الجزيرة إن جيش الاحتلال أبلغ أسرة إسرائيلي من مستوطنة بئيري بمقتله في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن كان يُعتقد أنه محتجز لدى حركة حماس في غزة.



وكانت آخر حصيلة لعدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بدء الحرب الإسرائيلية هي 505 قتلى.

المصدر: وكالات