شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 180 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قواعد مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها، حيث نصت المادة (٥٩): على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى.

واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للمكتب أو الشركة أستوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى، محددا به وقت البث ومكانه.

ووفقا للمادة 60، يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها، مستوفيا البيانات التي يحددها.

ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني، يتم تحصيله نقدا أو بأي طريقة دفع أخرى.

وتبلغ مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة في هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (٦٠) من هذا القانون.

ويحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتي يجب أن تشمل ما يأتي:

١- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة في البث.

٢- مدة الترخيص.

٣- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة في الأحوال التي تستلزم ذلك.

٤- مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.

٥- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.

٦- رسوم الترخيص والالتزامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

٧- الالتزام بجميع حقوق الملكية الفكرية.