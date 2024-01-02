البحرية الأميركية: ستتم إعادة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة

أعلنت البحرية الأميركية أنه "ستتم إعادة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة بعد أن كانت أرسِلت إلى البحر المتوسط على عجل إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول".

واوضحت في بيان، إن "يو إس إس جيرالد آر فورد التي أرسِلت للمساهمة في تموضعنا الإقليمي للردع والدفاع ستعود إلى مينائها الرئيسي كما هو مخطط، من أجل التحضير لعمليات انتشار مستقبلية".

وذكر البيان أن "وزارة الدفاع الأميركية تقيّم باستمرار تموضع القوات على مستوى العالم، وستحتفظ بقدرات واسعة في البحر المتوسط وعبر الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أنها "تتعاون مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن البحري في المنطقة".

وأكدت أن "وزارة الدفاع ستواصل الاعتماد على وجودها في المنطقة لردع أي دولة أو جهة غير حكومية عن تصعيد هذه الأزمة إلى خارج غزة".