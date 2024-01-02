طارق رضوان مطالبا بالموضوعية فى تناول حقوق الإنسان بمصر : إعلام بيحب الشو

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، أولى اجتماعاتها لمناقشة التقرير السنوى السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بحضور مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وطالب النائب طارق رضوان، وسائل الاعلام الحديث بموضوعية وشمولية عن حقوق الإنسان فى مصر، وليس الهوى، وعدم الكيل بمكيالين، وعندما نقيم الأمور فنقارن بين ما كنا فى قبل بداية الجمهورية الجديدة وما وصلنا إليه حاليا من انجازات، قائلا : "هناك اعلام بيحب "الشو، وبيسلط الضوء على مزاجه ويتغاضى عن انجازات كثيرة".

وقال "رضوان" أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بصفتها التشريعية هى المنوط بها الإشراف على التشريعات الخاصة بتسهيل أعمال السلطة الرقابية الأخرى مع السلطة التنفيذية، مؤكدا أن اللجنة لا تدخر مجهود فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إنقاذ هذا المجلس بصفتها التشريعية منوط بها الإشراف على التشريعات السلطات التنفيذيه. اللجنة لا توانى أو تدخر مجهود فى اتخاذ ما يلزم نحو إنفاذ هذا القانون.

من جانبها، أشار السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أزمة زيادة المواليد فى مصر، فى وقت يشهد العالم أزمات اقتصادية كبيرة.

واستعرض محمد ممدوح رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومى الحقوق الإنسان، نشاط المجلس ومجهوداته خلال العام الماضى، ومنها حملات توعية للعمال والفلاحين حول كيفية استخدام بطاقة الخدمات المتكاملة منعا لتعرضهم للنصب.

وقال "ممدوح" أن المجلس بصدد عقد برتوكول تعاون مع وزارة المالية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بجانب حملات توعية داخل الوزارة، للتوعية بثقافة حقوق الإنسان فى التعامل مع المواطنين، مشيدًا بوزير المالية محمد معيط لكونه أكثر الوزراء تعاونا مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأشار "ممدوح" إلى قيام المجلس القومى لحقوق الإنسان بحملات توعية بالمحافظات عن مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وفى سياق منفصل، قال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أن اللجنة بصدد عقد عدة اجتماعات خاصة للحديث عن احداث غزة، منتقدا صمت العالم وعدم التحرك الفاعل إزاء ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية من مجازر ضد الشعب الاعزل.

وأشادت السفيرة مشيرة خطاب، بالموقف المصرى من بداية الأزمة فى غزة وهو موقف عظيم، سواء بفتح المعبر أو استقبال الجرحى والمصابين، رغم صعوبة توقيت اللازم.