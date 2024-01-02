النائب حازم الجندى: مبادرة حياة كريمة أصبحت شريان الحياة للريف المصرى

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الاحتفاء بمرور 5 سنوات على إطلاق مبادرة «حياة كريمة»، يأتى تتويجاً لكم الجهود التى نجحت الدولة المصرية فى تقديمها لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى جودتها، لا سيما فى ظل مواجهة الكثير من الضغوطات التى يواجهها المواطن جراء التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن حياة كريمة غيرت وجه الريف المصرى وأصبحت بمثابة شريان الحياة لكثير من المناطق المستهدفة.

وأكد المهندس حازم الجندى، أن مبادرة حياة كريمة وضعت يدها على كافة الملفات التى بحاجة إلى التحسين والتغيير لا سيما فى الريف المصرى والنجوع النائية، على مستوى مجالات التعليم والصحة والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين المشروعات القومية التى كان لها دور كبير فى امتصاص عمالة كبيرة كان لها مردود فى انخفاض معدلات البطالة.

ولفت النائب حازم الجندى، إلى أن المبادرة نجحت فى إنشاء آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووفرت فرص عمل، بعد بذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير البنية التحتية للعديد من المحافظات المصرية لاستيعاب تلك المشروعات التى فتحت المجال أمام الشباب للالتحاق بأعمال مختلفة، مشيرا إلى الخطوات الجادة فى ملفات الصحة وإطلاق العديد من المبادرات، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، الذى وجد كثير من أحلامه تتحقق على أرض الواقع وبسرعة غير مسبوقة.