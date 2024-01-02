شكرا لقرائتكم خبر عن التقرير الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أمام مجلس النواب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، فى اجتماعها المزمع عقده غدا الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 التقرير السنوى الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادر من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة إلى وزارة الخارجية وذلك بدعوة وزير الخارجية.

وحسب جدول أعمال اللجنة البرلمانية، فأنها تبحث أيضا فى اجتماعها الثانى يوم الاربعاء، الشكاوى الواردة إليها خلال الفتره الماضية.

وكانت انتخابات هيئة مكتب اللجنة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى قد أسفر عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها وكل من النائبين أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانة السر، وذلك بالتزكية.

ومنحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2021 اختصاصات هامة للجنة حقوقالانسان فى مقدمتها ملف الحقوق والحريات، التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوقالإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوقالإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.