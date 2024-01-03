الدفاع الإيراني: أمريكا أخلت بموازين المنطقة وعواقب هذا الإرهاب آخذة في التزايد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير الدفاع الإيراني، إننا سوف نشهد وحدة ضد السياسات الأمريكية بعد اغتيال العاروري.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني، أن أمريكا أخلت بموازين المنطقة وعواقب هذا الإرهاب آخذة في التزايد.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن اغتيال العاروري عملية إرهابية تثبت أن النظام الصهيوني لم يحقق أي أهداف له بعد أسابيع من جرائم الحرب في غزة، موضحا أن الأنشطة الإرهابية للنظام الصهيوني في بلدان أخرى تشكل تهديدا حقيقيا للسلام وإنذارا خطيرا لأمن بلدان المنطقة.

كانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أعلنت اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت بلبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الاستهداف جاء بطائرة مسيرة، حيث سقط نحو 4 شهداء حتى الآن بينهم صالح العاروري في بيروت، حيث إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحماس في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك دوي انفجار في منطقة الشياح - المشرفية جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

وسبق وقام الاحتلال الإسرائيلي بقصف بالطيران والمدفعية، على مناطق في جنوب لبنان وسط تحليق طيران استطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.