مصدر عسكري يمني لـ"الجزيرة": قوات "أنصار الله" استهدفت سفينة كانت متجهة إلى إسرائيل

أفاد مصدر عسكريّ يمني لقناة "الجزيرة"، بأنّ "قوات أنصار الله اليمنية استهدفت سفينة كانت متجهة إلى إسرائيل".

ولفت المصدر إلى أنّ "استهداف السفينة جاء بعد رفضها الاستجابة للرئسائل التحذيرية النارية".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" يحيى سريع أنّ هناك بيانًا للقوات المسلحة اليمنية سيصدر خلال ساعات.

وتستمر القوات اليمنية في تنفيذ تهديداتها تجاه السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ردًا على استمرار الحرب على غزة والحصار المفروض على القطاع.