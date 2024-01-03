ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 22313 قتيلًا و57296 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 22.313 قتيلًا و57.296 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
ولفتت، في بيان، إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 128 شهيدًا خلال 24 ساعة".
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