خير من مكان اغتيال العاروري بالضاحية الجنوبية: ميقاتي كلّفني بالجولة التفقدية وسنحصي الأضرار

قام الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بجولة تفقدية في مكان اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري واثنين من قادة "القسام" وآخرين من كوادر الحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي تصريح له لقناة "الجديد"، أوضح أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "كلّفني بالجولة التفقدية في المكان المُستهدف في الضاحية الجنوبية وسنحصي الأضرار وسيصدر تقرير بهذا الشأن، والتعويضات ستكون بحسب ما سيصدر عن مجلس الوزراء".