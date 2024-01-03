قام الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بجولة تفقدية في مكان اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري واثنين من قادة "القسام" وآخرين من كوادر الحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي تصريح له لقناة "الجديد"، أوضح أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "كلّفني بالجولة التفقدية في المكان المُستهدف في الضاحية الجنوبية وسنحصي الأضرار وسيصدر تقرير بهذا الشأن، والتعويضات ستكون بحسب ما سيصدر عن مجلس الوزراء".
كانت هذه تفاصيل خبر خير من مكان اغتيال العاروري بالضاحية الجنوبية: ميقاتي كلّفني بالجولة التفقدية وسنحصي الأضرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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