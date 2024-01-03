حمية: أشغال تصحيح وتعزيل مجاري مياه الانهر لا تقع على عاتق وزارة الاشغال بل وزارة الطاقة

اشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال استقباله النائب فادي علامة ووفد، الى ان "أشغال التعزيل التي تقوم بها ورش متعهدي الوزارة على مجرى نهر الغدير، تأتي في سياق الحرص من الوزارة على تقديم ما يتوفر لديها من إمكانات، سعياً منها للتكامل مع باقي الإدارات"، لافتا إلى أنه "ووفقاً للقانون المعني بتوزيع نطاق الصلاحيات بين الوزارات والادارات الرسمية، فإن أشغال تصحيح وتعزيل وتنظيف مجاري مياه الانهر لا تقع على عاتق وزارة الاشغال العامة والنقل، إنما على عاتق وزارة الطاقة والمياه".

بدوره الوفد "شكر حمية على ما تقوم به ورش متعهدي الوزارة من أشغال تعزيل على مجرى النهر"، مؤكداً "أن التكامل بين وزارات وإدارات الدولة الرسمية، لا يمكنه أن يعفي بأي حال من الاحوال عن قيام المعنية منها بمهامها ومسؤولياتها وفقاً للنصوص القانونية التي تحدد بوضوح صلاحياتها " ،متابعاً بأن "هذا ما يفترض أن يكون عليه الأمر بالنسبة لنهر الغدير".