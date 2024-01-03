السيد: إسرائيل حقودة ولا يردع الجنون إلا الجنون أحيانًا أو على الأقل الاستعداد له

أشار النائب جميل السيد، إلى أنّ "إسرائيل تعتدي علينا فتستنفر السفارات الغربية في لبنان وتتصل دوَلُها من الخارج لتوجيه الاسئلة والنصائح والتحذيرات: "ماذا ستفعل المقاومة؟! هل سترُدّ؟! هل ستفتح الجبهة في الجنوب؟! لا مصلحة لكم بالتصعيد! لا تستفزوا إسرائيل لأنها في حالة جنون!".
وأوضح أنّه "إن لم يسأل السفراء، يتبرع بعض اللبنانيين الباحثين عن أدوار صغيرة، للإتصال بالسفراء او إستضافتهم عارضين ان يكونوا "وسطاء" للرسائل بينهم وبين المقاومة، بينما الوسيط الوحيد الذي تقبل به المقاومة هو عبر الدولة… المهم، إسرائيل تعتدي ومطلوب من لبنان الرواق حتى لا نستفزّ الجنون الإسرائيلي ضدنا!".
وشدد السيد على أنّه "في الواقع، إسرائيل حقودة وليست مجنونة، ولا يردع الجنون إلا الجنون أحيانًا أو على الأقل الاستعداد للجنون بالمقابل".
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