الأبيض: ملف تأمين الدواء للأمراض السرطانية المستعصية بند أساسي على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض، في السراي الحكومي، لمتابعة البحث في مسألة توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية أدوية الامراض السرطانية والمستعصية.

وأعلن الوزير الأبيض في تصريح إثر الاجتماع أنّه "تم التأكيد على المضي قدمًا في الاتفاق الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي، برعاية ميقاتي وبالتعاون مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بحيث يتم تأمين ألف مليار ليرة لبنانية شهريا لتغطية أدوية الامراض السرطانية والمستعصية".

وقال الأبيض: "تم تجديد التأكيد اليوم على إدراج الموضوع بندًا أساسيًا على جدول أعمال الجلسة الأولى المقبلة التي سيعقدها مجلس الوزراء، وبذلك يتم توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية الأدوية المطلوبة".

وأكّد وزير الصحة العامة، أنّ "الموضوع يحتل الأهمية القصوى لدى رئيس الحكومة ووزارة الصحة العامة حيث يبرز تعهد المعنيين جميعا بتأمين الدواء للمرضى"، وقال: "إنّنا نقوم بكل ما اوتينا به للحد من تفاقم معاناة أهلنا المرضى، ونسعى إلى إيجاد التمويل السريع لتأمين الدواء وكذلك لإرساء آليات على المدى المتوسط كي لا تتكرر أزمة فقدان الدواء من السوق".

وأوضح الوزير الابيض أنّه "بحث مع ميقاتي في مبادرات تطرحها جمعيات دولية وأهلية للتعاون في تأمين العلاج في لبنان لعدد من الأطفال الفلسطينيين الجرحى في غزة".

وأكّد الابيض "التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق يمتد إلى بلدنا لبنان ويدمر ويهدد كذلك مدننا و بلداتنا وقرانا". وقال: إنّ "البحث سيتواصل لتحديد الدور الصحي والطبي الممكن أن يقوم به لبنان من ضمن قدراته تضامنا مع الاطفال الفلسطينيين".