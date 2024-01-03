بري بحث مع قائد الجيش في المستجدات الامنية

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، قائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات الميدانية والامنية على ضوء مواصلة اسرائيل لحربها على قطاع غزة ولبنان وأوضاع المؤسسة العسكرية.

هذا، واستقبل رئيس المجلس النائب السابق كريم الراسي.