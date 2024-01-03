خلف: لنحضر الى المجلس النيابي ولننتخب رئيسا قبل وقع المكروه وفوات الاوان

اشار النائب ملحم خلف في تصريح من المجلس النيابي، الى ان "في اليوم الـ350 لوجودي في مجلس النواب. العدوان الاسرائيلي يستهدف بيروت مجددا، اغتيال قادة فلسطين وعدد آخر من اللبنانيين داخل العاصمة يقلق الشعب اللبناني ويزيد من خوفه على مستقبل ابنائه. ومقابل هذا القلق أمطر المسؤولون الشعب اللبناني بيانات الادانة وأسرعت وزارة الخارجية الى تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن وأصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المستقيلة وعلى عجل بيانا في هذا الاتجاه".

وسأل "هل هذا هو الرد المنتظر على هذا الاعتداء المتمادي؟.إن الرد على هذا الاستهداف لسيادة لبنان وسلامة أراضيه لا يكون فقط بتقديم شكويين شديدتي اللهجة الى الامم المتحدة حول العدوان الخطير الذي طال العاصمة انما يكون أيضا بتحصينم الجبهة الداخلية من خلال انتخاب من يخلف "بالله العظيم ان يحفظ استقلال الوطن وسلامة أراضيه واحترام سيادته".

ورأى ان "لذلك، أمام الخطر الداهم والمتمادي والمتزايد على لبنان من قبل العدو الصهيوني علينا نحن النواب بما يلزمنا به الدستور بالحضور فورا وبحكم القانون الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية حماية للشعب اللبناني وتخفيفا لمعاناته. لنحضر الى المجلس ولننتخب رئيسا للجمهورية قبل وقع المكروه - أي مكروه وفوات الاوان".