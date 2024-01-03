المرتضى طالب بحماية قطعة أثرية في اسبانيا مسروقة من جبيل واستردادها

وجّه وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، كتابًا، الى السفيرة اللبنانية في اسبانيا هلا كيروز عبر وزارة الخارجية، اكد فيه "وجوب استرداد قطعة اثرية مسروقة من لبنان - رأس مكتشف في موقع جبيل تحمل الرقم B.13.492 كانت معروضة ضمن لائحة مزاد في اسبانيا عائدة لـlot-art.com/auction".

وتواصل المرتضى مع كيروز واطلعها على "المعطيات لأجراء اتصالات مع الجهات المعنية في اسبانيا التي من شأنها سحب القطعة الأثرية من المزاد وفق الاجراءات القانونية على ان يتم في ما بعد استردادها واعادتها الى لبنان".

وشدد على "ضرورة سحب القطعة الأثرية من المزاد"، متمنياً عليها "ايداع وزارة الثقافة ما قد يتيسر لها من معلومات بتاريخ وضع تلك القطعة المسروقة في التداول وكيفية وصولها الى اسبانيا وخروجها من لبنان، تمهيدًا لتحريك ملاحقات قضائية في حق المتورطين".