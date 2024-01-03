أشار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، خلال لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، الى أن "لا شك أن بلدنا يمر في ظروف شديدة الصعوبة، وعلينا نحن اللبنانيين أن نكون موحدين، لأن الحرب في فلسطين المحتلة تضر بلبنان وأهله واقتصاده، والحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل تحييد بلدنا عن الحرب، ولو أن جزءا منه في حالة الحرب".
وأمل المكاري، أن "يحصل عمل جدي لانتخاب رئيس للجمهورية حتى تعود الدولة وينتظم عمل مؤسساتها بشكل طبيعي لنستطيع الصمود في ظل الظروف الصعبة التي تواجهنا".
وأضاف "نحن في الحرب، وموضوع الاغتيال هو في طبيعة الاسرائيليين، وقد رأينا اغتيالاتهم في تونس ودبي وبيروت ونراها في كل مكان، ونتوقع كل شيء، آملين وعاملين أن لا تمتد هذه الحرب بشكل أعنف على المناطق اللبنانية الاخرى في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر المكاري التقى عودة: نأمل أن لا تمتد الحرب بشكل أعنف على المناطق اللبنانية الاخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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