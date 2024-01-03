حمية التقى ابو الحسن وتابعا موضوع انهيارات الاتربة والصخور على بعض الطرقات الجبلية

أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، خلال لقائه النائب هادي ابو الحسن، الى أننا "كنا قد وجهنا جميع المعنيين بمتابعة ملف انهيارات الاتربة والصخور على الاوتوسترادات والطرقات العامة بضرورة متابعتها وبذل كافة الجهود، ضمن الإمكانات المتاحة، لرفع أي عوائق قد تسقط على الطرقات، وخصوصا الجبلية منها، وذلك بفعل الأمطار الغزيرة وتشكل السيول الجارفة".

ولفت حمية، الى أنه "كان اعطى أيضا توجيهاته للبدء بالكشف الفوري على أماكن الانهيارات المحتملة، ولاسيما في أقضية الشوف، بعبدا وعاليه"، موضحا أنه "تم البدء بإعداد ملفات للانهيارات بغية تأمين التمويل السريع واللازم لها، خصوصا أنه ملف يعنى بالسلامة العامة والمرورية من جهة، وبتسهيل تنقل المواطنين ووصولهم إلى بلداتهم ومناطقهم من جهة ثانية".

بدوره، شكر ابو الحسن حمية على "التجاوب والتحرك السريع وإعطائه التوجيهات اللازمة بضرورة المتابعة الفورية لبعض الانهيارات التي حصلت مؤخرا على بعض الطرقات في جبل لبنان"، متمنيا "اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير حفاظا على سلامة المواطنين".