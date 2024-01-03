عماد الحوت أعلن عن أولويات لقاء نواب بيروت الثانية للاسابيع المقبلة

اشار النائب الدكتور عماد الحوت في تصريح، الى اننا "التقينا اليوم، نواب بيروت الثانية، في لقائنا الدوري لمتابعة قضايا عاصمتنا الحبيبة بيروت، حيث أجرينا تقييما لسلسلة الاجتماعات التي قمنا بها مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومحافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت ورئيس مجلس الإنماء والإعمار".

اضاف: "توصلنا من خلال التقييم والنقاش الى تبني الاولويات التالية في الأسابيع المقبلة:

- النفايات لا سيما أمام احتمال توقف مطمر الكوستابرافا خلال اشهر قليلة.

- الأمن على مستوى السير وعلى مستوى الطرقات والأحياء حيث تقرر الاجتماع بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقائد شرطة بيروت العميد احمد عبلا، لمتابعة النقاش من حيث وصل مع وزير الداخلية.

- الكهرباء من خلال الاجتماع مع مدير عام مؤسسة الكهرباء الاستاذ الياس حايك لمناقشة زيادة ساعات التغذية في بيروت، وتأمين تغذية كافية لمحطات مياه بيروت.

- المياه من خلال الاجتماع مع مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الاستاذ جان جبران.

- متابعة موضوع رسوم البلدية سواء من خلال قانون الموازنة او من خلال وعد المحافظ بتخفيضها مطلع العام 2024.

- متابعة المطالبة بتأمين ميزانية لصيانة طرقات العاصمة وجسورها".