ذكرت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في بيان، "المواطنين أصحاب العلاقة الراغبين في إتمام المعاملات المرتبطة بالسيارات السياحية والدراجات الآلية في المركز الرئيسي في الدكوانة، والذين تعذر عليهم أخذ موعد مسبق على المنصة الإلكترونية إمكانية الحضور غدا في ٤/١/٢٠٢٤ شخصياً بالذات، من دون وكالات، إلى المصلحة، ومن دون الحاجة إلى موعد مسبق لهذه الغاية".

كانت هذه تفاصيل خبر تذكير من هيئة إدارة السير: يمكن لمن تعذر عليهم أخذ موعد على المنصة الحضور شخصيا إلى الدكوانة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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