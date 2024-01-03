الصحة العالمية: الاحتلال يستهدف الرضع

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ووفقا لخدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، استشهد 5 مدنيين على الأقل في الهجمات، من بينهم رضيع عمره 5 أيام، حسب ما كتب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على منصة إكس الالكترونية، في وقت متأخر من ليلة أمس الأول، وتم نقل ما مجموعه 14 ألف شخص إلى مستشفى الأمل، وغادر عدد منهم منذ ذلك الحين.
وأضاف «القصف غير معقول، إن النظام الصحي في غزة في حالة بائسة بالفعل، حيث يتعرض العاملون في مجال الصحة والإغاثة باستمرار لإحباط جهودهم لإنقاذ الأرواح بسبب الأعمال القتالية».
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