شكرا لقرائتكم خبر لبنان يدخل قلب المعركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبر مراقبون أن اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في قلب ضاحية بيروت هو إعلان بدخول لبنان إلى قلب المعركة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأكدت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أمس، أنها تشعر بقلق كبير إزاء احتمال التصعيد بعد اغتيال القيادي المعروف، وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم عن نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ»اليونيفيل» كانديس ارديل قولها، عن الوضع على الخط الأزرق بعد اغتيال صالح العاروري، «نشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على الناس على جانبي الخط الأزرق».

وأضافت «نواصل مناشدة جميع الأطراف وقف إطلاق النار، وكذلك نناشد أي محاورين يتمتعون بالنفوذ أن يحثوا على ضبط النفس».

وشجب مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان العدوان الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي القيادي في حركة حماس صالح العاروري ورفاقه، ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أمس الأربعاء عن دريان قوله «الإرهاب والإجرام هما سمة الكيان الصهيوني الغاشم الذي ينتهك كل القرارات الدولية في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان».

وأضاف «العمل الصهيوني الإرهابي الموصوف على الأشقاء الفلسطينيين في لبنان هو اعتداء على لبنان واللبنانيين»، وتابع «العدو الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق والأساليب زج لبنان في الحرب من خلال عدوانه المتكرر على جنوب لبنان واستهداف القرى والبلدات والآمنين في بيوتهم وآخرها الاستهداف الغادر لضاحية بيروت الجنوبية».

وأضاف «إن العدو الإسرائيلي يشن بطائراته المسيرة التي تصول وتجول في سماء لبنان هجوما غير مسبوق منتهكا القرار الدولي 1701، ويعتبر أنه غير معني بهذا القرار الذي يردعه».

وقال دريان «نسأل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ما قيمة قراراتكم الدولية وما نفعها إذا لم تنفذ من الكيان الصهيوني الذي يعتبر نفسه باستمرار فوق القرارات والقوانين الدولية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها؟».

من جهتها، أكدت حركة أمل في لبنان أن اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري ورفاقه عدوان على لبنان وسيادته وجريمة تضاف إلى سجل إسرائيل.

وقال المكتب السياسي للحركة ، في بيان، «إن الإجرام والهمجية يعكسان عمق المأزق والهزيمة التي تتخبط بها المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية في الكيان الإسرائيلي بفعل سواعد المقاومين في قطاع غزة والذي تحول بكل تفاصيله وجغرافيته أرضا تبتلع محتليها، وعلى لسان إنسانه نساء وأطفالا وشيوخا إرادة لا تنكسر أمام آلة الإبادة والقتل الإسرائيليين».

وأضاف «إن الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت هي عدوان على لبنان وعلى سيادته، وهي أيضا جريمة تضاف إلى سجل إسرائيل الحافل بالجرائم والمجازر المتواصلة منذ نشأة الكيان وصولا إلى ما يحصل في كل لحظة في غزة والضفة الغربية واستباحة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس والمسجد الأقصى وبيت لحم» .

وأشار إلى أن «ما ارتكبته إسرائيل من عدوان آثم وجبان نضعه برسم المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحرك على وجه السرعة للجم وكبح جماح العدوانية الإسرائيلية قبل فوات الآوان».

وفي أعقاب الاستهداف، أصيب اثنان من جنود الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة في هجوم صاروخي لحزب الله على شمال إسرائيل، وأعلن الحزب مسؤوليته عن 10 هجمات على شمال إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية، بما في ذلك 4 هجمات منذ مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في غارة إسرائيلية مزعومة، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس.