شهداء غزة تجاوزون ـ22 ألفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ89 على التوالي إلى 22313 شهيدا، و57296 جريحا.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى أن 128 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 260 بجروح، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في عمليات القصف على خان يونس ورفح والنصيرات والمغازي وسط وجنوب قطاع غزة.

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات أمس في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد عشرة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف أحياء الأمل وبني سهيلا وخزاعة بعشرات الصواريخ والقذائف ملحقة دمارا في منازل الفلسطينيين.

وفي وسط قطاع غزة دمرت طائرات ومدفعية الاحتلال خمسة أبراج سكنية في مخيم النصيرات وبرجا سادسا في مخيم البريج الذي يتعرض لقصف مستمر.