اعتداءات الحوثي على الملاحة تستنفر مجلس الأمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن حفظ السلم والأمن الدوليين، ولا سيما بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، قبالة سواحل اليمن، وقالت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة التي ترأس المجلس هذا الشهر، في بيان على حسابها بمنصة «إكس»، إنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن حفظ السلم والأمن الدوليين، ولا سيما بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وكثفت جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر بداعي استهداف السفن الإسرائيلية، واستهدفت سفينة «سي إم أي سي جي إم تيج»، التي قالت إنها متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأوضح المتحدث الرسمي للميليشيات يحيى سريع أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية، بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بحث مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، التهديدات الحوثية في البحر الأحمر، وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان، أن الوزيرين ناقشا التهديدات التي تواجه المصالح العالمية، جراء الهجمات التي ينفذها الحوثيون على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وأكد بلينكن وجود حاجة ملحة لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومنع تصعيد الصراع في المنطقة، وتعهد الوزيران العمل معا لمواجهة التحديات العالمية بالتزامن مع تولي إيطاليا رئاسة مجموعة السبع لعام 2024.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أمس، إن الحوثيين أطلقوا أمس الأول صاروخين من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر.

وأضافت أن الهجوم وقع نحو التاسعة مساء بتوقيت صنعاء، مشيرة إلى أن سفنا عدة بالمنطقة أبلغت عن سقوط الصاروخين في المياه المحيطة لكن لم تبلغ أي منها عن وقوع أضرار.

وأشارت القيادة المركزية إلى إن أفعال الحوثيين غير المشروعة تعرض حياة عشرات البحارة الأبرياء للخطر، وتعرقل تدفق التجارة الدولية بحرية.

وذكر البيان أن أحدث هجوم للحوثيين بالبحر الأحمر هو الـ24 ضد السفن التجارية منذ 19 نوفمبر الماضي.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة بأنها تلقت تقارير عن وقوع 3 انفجارات على بعد حوالي 5 أميال بحرية من سفينة تجارية في باب المندب، وعلى بعد 33 ميلا بحريا شرق مدينة عصب الإريترية، وتحدثت الهيئة البريطانية عن سلامة السفينة والطاقم، وتأتي الحادثتان تزامنا مع تعرض سفن عدة في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي.

إلى ذلك أعلن متحدث باسم شركة «هاباغ لويد» الألمانية، أن الشركة ستواصل تحويل سفنها بعيدا عن قناة السويس وحول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا لأسباب أمنية، وقال المتحدث باسم خامس أكبر شركة حاويات في العالم «إننا نراقب الوضع عن كثب يوما بعد يوم، لكننا سنواصل إعادة توجيه سفننا حتى 9 يناير».

مشاهدات يمنية: