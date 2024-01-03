شكرا لقرائتكم خبر مصر لأعضاء الكونجرس: تدخلوا لوقف تهجير الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، على رفض بلاده التام لكافة صور تهجير الفلسطينيين، أو تصفية القضية الفلسطينية، موضحا أن هذه الأفكار لا يمكن أن تحقق الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري أمس، وفدا يضم ثمانية أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين برئاسة السيناتور «جوني إرنست»، والذي يزور مصر في إطار جولة إقليمية في المنطقة، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وقال المتحدث في بيان «إن الوزير شكري أكد تطلع مصر لاستمرار جهود البلدين الرامية لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، مشيرا إلى أن حساسية الأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة تفرض تكثيف آليات التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط مثلما نجح البلدان في القيام به عبر العقود الماضية».