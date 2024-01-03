النمسا: القبض على سبعة من تجار المخدرات ومعهم 300 كيلوجرام من نبات القنب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، القبض على سبعة من تجار المخدرات من الصرب والبوسنيين والذين كانوا يديرون مزارع القنب في ولاية النمسا السفلى.



وقال كارنر في بيان لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء - إنه بفضل التحريات المكثفة التي أجراها قسم التحقيق في جرائم المخدرات التابع لمكتب الشرطة الجنائية لولاية النمسا السفلى تم التوصل إلى المتهمين بالتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات في مقاطعة جانسيرندورف.

وأوضح الوزير أن قوات الأمن من مكتب الشرطة الجنائية لولاية النمسا السفلى نجحوا في توجيه ضربة مهمة ضد الجريمة المنظمة، مضيفًا أنه خلال عملية قامت بها قوة مكافحة المخدرات في النمسا السفلى تم اعتقال سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و48 عامًا متورطين في إنشاء مزارع لنبات القنب المخدر وتم ضبطهم في منطقة شتراسهوف.

وأشار إلى أنه تم مصادرة مزرعتين للقنب كما تم التوصل إلى شقة أخرى في فيينا-سيمرينج كانت بمثابة مخبأ للمخدرات، مضيفًا أنه تم ضبط 1451 نبتة القنب، وحوالي 30 كيلوجرامًا من زهور القنب، وحوالي كيلوجرام ونصف من الأمفيتامين وحوالي خمسة جرامات من الكوكايين، و14900 يورو نقدًا.

ونوه الوزير إلى أن الشرطة الجنائية لولاية النمسا السفلى تمكنت من إثبات أن مجموعة الجناة قامت بإنتاج ونقل أكثر من 300 كيلوجرام من زهور القنب المجففة، وقد بيعت عشبة القنب بشكل مربح في النمسا بسعر يتراوح بين 3200 إلى 3400 يورو للكيلو الواحد، وتبلغ القيمة السوقية لـ 300 كيلوجرام من زهور القنب حوالي ثلاثة ملايين يورو، مشيرًا إلى اعتراف معظم المتهمين ولا تزال التحقيقات جارية مع شركاء آخرين.