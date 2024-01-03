البيت الأبيض: أميركا ستواصل الإبقاء على وجود عسكري كبير في الشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي اليوم إن "الولايات المتحدة ستواصل الإبقاء على وجود عسكري كبير في الشرق الأوسط في ظل الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس".

ولفت الى ان "أميركا ليس لديها أدلة على ضلوع إسرائيل في انفجاري إيران".