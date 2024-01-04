أوضح نقيب مستوردي ​الأدوية​ وأصحاب المستودعات في ​لبنان​، جوزيف غريب، في تصريح صحافي، أنّ بعد إقفال المكاتب العلميّة التّمثيليّة لشركات الأدويّة العالميّة في لبنان، "لا يعود البلد جزءًا من خارطة الدّواء العالميّة، فتتوقّف الشّركات عن إعطائه الأولويّة في الحصول على الأدوية الجديدة والمتطوّرة لمراقبة جودة الدواء، كما لا يعود شريكًا في التّجارب السّريريّة للأدوية الحديثة، وتحديدًا في الأمراض السّرطانيّة والمستعصية والمزمنة".

كانت هذه تفاصيل خبر غريب بعد إقفال مكاتب تمثيلية لشركات الأدوية العالمية بلبنان: لن يعود جزءًا من خارطة الدواء العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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