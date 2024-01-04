منظمة التعاون الإسلامي تُدين التفجيرات التي استهدفت المدنيين في محافظة كرمان بإيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في إيران، وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعربت الأمانة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الإيراني ولذوي الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مجددة وقوفها وتضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الحدث المؤلم.