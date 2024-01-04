سرايا القدس تعلن مسئوليتها عن قصف عسقلان

ياسر رشاد - القاهرة - تبنت سرايا القدس، الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، مسئوليتها عن أنها قصفت مستوطنة "عسقلان"، في غلاف غزة الشمالي، برشقة صاروخية مركزة.

فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية اعتراضت صاروخين في سماء عسقلان بغلاف غزة.

يُشار إلى أن سرايا القدس أعلنت في وقت سابق عبر صفحتها على تليجرام أنها دكت الحشود العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة المحطة بخانيونس بوابل من قذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، إنها قصفت أيضًا التحشدات العسكرية الإسرائيلية في منطقة المحطة في خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي يار 60.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب سرايا القدس عن خوضها اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.