شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات لـ"مشروعات النواب" لدعم الصناعات الصغيرة بمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، أهمية دعم المشروعات الصغيرة بمحافظة الغربية، وتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة.

وأوصت اللجنة، بضرورة وضع دراسات للمشروعات المكلمة للمشروعات القائمة بشركة مصر للغزل والنسيج لإمكانية إقامتها في المجمع الصناعى بالمحافظة، بالاشتراك مع رئيس جامعة طنطا وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع دراسة متكاملة لإقامة منطقتين صناعيتين بمحافظة الغربية تختص بصناعة الزبيب وصناعة العطور وعرضها على اللجنة خلال 15 يوماً.

وأوصت اللجنة، جامعة طنطا بوضع دراسات جدوى للصناعات الابتكارية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الجدير بالذكر أن اللجنة أوصت وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بمراجعة الأراضي التي تم تخصيصها للاستثمار ولم يتم البدء في العمل فيها طبقاً للمدة القانونية المقررة ودراسة وضع آلية لسحب هذه الأراضي وتخصيصها من جديد للمستثمرين الجادين وإفادة اللجنة ببيان يشمل المناطق الشاغرة في المحافظات التي تصلح لإقامة مشروعات صغيرة، لعرضها على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعداد دراسات جدوى لها وإتاحة التمويل للشباب بفائدة ميسرة للراغبين في إقامة مشروعات تساهم في توطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخه.